السوداني يؤكد على إيجاد الشراكات الفاعلة لتطوير الصناعات البتروكيماوية الصديقة للبيئة

وقال لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ ، إن "رئيس ، استقبل في ابو ظبي، اليوم الخميس، والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الجابر، بحضور مدير ".وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون مع في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، بهدف تحقيق النمو المستدام والمصالح المشتركة بين البلدين، وكذلك مناقشة الخطوات المطلوبة لمباشرة بمشروع توليد (1000) ميكا واط من الطاقة الشمسية في ".وأكد رئيس مجلس الوزراء على "سعي العراق الى تعزيز التعاون الجاد مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير قطاع الطاقة، وايجاد الشراكات الفاعلة من اجل تطوير الصديقة للبيئة، وتعزيز مكانته في هذا المجال".