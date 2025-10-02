مهنئاً بالعيد الوطني.. السامرائي يؤكد على العمل من أجل عراق موحد

وقال في بيان ورد لـ : "نتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا الكريم بمناسبة العيد الوطني لجمهورية ، هذا اليوم الذي يجسّد ذكرى الاستقلال وانطلاق مسيرة وطن حرّ ذي سيادة بين الأمم".وأضاف "إذ نستحضر هذه المناسبة العزيزة، نؤكد تمسكنا بالعمل من أجل عراق موحّد قوي، يقوم على والتكامل بين أبنائه، وبذل كل الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار وبناء مستقبل يليق بتضحيات العراقيين ويضمن لهم ومستقرة".