السوداني يصدر توجيهات تخص مشروع مترو بغداد

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ ، ان الاخير " ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة لتنفيذ مشروع ، وجرت، خلال الاجتماع، مراجعة توجيهات في الاجتماع السابق بخصوص ضرورة الدفع بالمشروع على عجلة التنفيذ، وكذلك مراجعة الخطوات الفنية والمتطلبات الاستثمارية للمشروع بما يضمن أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في تنفيذ مثل هذه المشاريع".ووجّه السوداني، بحسب البيان "بضرورة إشراك القطاع الخاص، والدعوة إلى عقد اجتماع مع المستثمرين لمناقشة السبل والآليات الأسرع لتنفيذ المشروع، كما وجّه بإشراك مجموعة من المتخصصة في هذا المجال".وأكد على "الأهمية الحيوية لمشروع مترو بغداد، كونه يمثل وسيلة نقل مهمة لسكان العاصمة، فضلاً عن كونه من المشاريع الصديقة للبيئة".