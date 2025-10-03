الصفحة الرئيسية
موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542714-638950683749437109.jpeg
السوداني مهنئا باليوم الوطني: حرصنا أن نصون العراق ونحافظ على سيادته
سياسة
2025-10-03 | 02:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
62 شوهد
السومرية
نيوز- سياسي
هنا
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، اليوم الجمعة، في
اليوم الوطني
، فيما اكد الحرص على صون
العراق
والحفاظ على سيادته.
وقال
السوداني
في بيان تلقته
السومرية نيوز
، "أصدق التهاني وأخلص التبريكات نتقدم بها إلى جميع العراقيين بمناسبة "
اليوم الوطني
العراقي"، الذي يوافق 3 تشرين الأول من كل عام، في الذكرى الـ93 لعضوية بلادنا في أعلى هيئة دولية تعترف بها دول العالم وشعوبه كافة".
واضاف "هذا اليوم الذي يتجسّد فيه كيان
الدولة العراقية
الحديثة، وكلّ ما يحمل وجودها المعاصر من معانٍ تاريخية وحضارية وثقافية، لعراقنا الحبيب، ولشعبنا الكريم بكل أطيافه المتآخية، وبكل امتداده العميق في التاريخ وما قدّمه للبشرية في رحلتها نحو التحضّر، تلك الرحلة التي انطلقت من بلاد
الرافدين
".
وتابع "لقد خاض العراقيون عبر تاريخهم الحديث، الكثير من التحدّيات النضالية، سواء خلال الأيام الأولى لتأسيس الدولة العراقية الحاضرة أو في أثناء مقارعتهم للدكتاتورية، وقدّموا على هذا الطريق مئات الآلاف من الشهداء، من أجل أن ينال
العراق
استقلاله وتتحقق سيادته الكاملة".
وبين "حرصنا، منذ أن باشرنا مهامنا التنفيذية برئاسة الحكومة، أن نصون العراق ودستوره، وأن نحافظ على سيادته، ونحمي ثرواته ونحقق الرفاهية لشعبنا والاقتدار الاقتصادي، مثلما عملنا بجدٍ وإخلاص على أن يكون العراق أولاً في مساعينا وجهودنا، وأن يأخذ مكانته التي يستحقها إقليمياً ودولياً".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
السوداني
يهنئ
محمد شياع السوداني
الدولة العراقية
الدولة العراق
السومرية نيوز
شياع السوداني
رئيس الوزراء
اليوم الوطني
سومرية نيوز
+A
-A
