السوداني مهنئا باليوم الوطني: حرصنا أن نصون العراق ونحافظ على سيادته

وقال في بيان تلقته ، "أصدق التهاني وأخلص التبريكات نتقدم بها إلى جميع العراقيين بمناسبة " العراقي"، الذي يوافق 3 تشرين الأول من كل عام، في الذكرى الـ93 لعضوية بلادنا في أعلى هيئة دولية تعترف بها دول العالم وشعوبه كافة".واضاف "هذا اليوم الذي يتجسّد فيه كيان الحديثة، وكلّ ما يحمل وجودها المعاصر من معانٍ تاريخية وحضارية وثقافية، لعراقنا الحبيب، ولشعبنا الكريم بكل أطيافه المتآخية، وبكل امتداده العميق في التاريخ وما قدّمه للبشرية في رحلتها نحو التحضّر، تلك الرحلة التي انطلقت من بلاد ".وتابع "لقد خاض العراقيون عبر تاريخهم الحديث، الكثير من التحدّيات النضالية، سواء خلال الأيام الأولى لتأسيس الدولة العراقية الحاضرة أو في أثناء مقارعتهم للدكتاتورية، وقدّموا على هذا الطريق مئات الآلاف من الشهداء، من أجل أن ينال استقلاله وتتحقق سيادته الكاملة".وبين "حرصنا، منذ أن باشرنا مهامنا التنفيذية برئاسة الحكومة، أن نصون العراق ودستوره، وأن نحافظ على سيادته، ونحمي ثرواته ونحقق الرفاهية لشعبنا والاقتدار الاقتصادي، مثلما عملنا بجدٍ وإخلاص على أن يكون العراق أولاً في مساعينا وجهودنا، وأن يأخذ مكانته التي يستحقها إقليمياً ودولياً".