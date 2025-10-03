رئيس هيئة الأوراق المالية يهنئ بالعيد الوطني العراقي: نستذكر التضحيات الجليلة

وقال السلطاني في بيان ورد للسومرية نيوز: إن "العيد الوطني يمثل محطة تاريخية نستذكر فيها التضحيات الجليلة التي قدمها العراقيون دفاعاً عن وحدة وطنهم وكرامتهم"، مشيرا إلى أن "العيد الوطني يجسد معاني الانتماء والوفاء لتراب الوطن المعطاء".نص التهنئة أدناه: