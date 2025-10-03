السامرائي يهنئ بالعيد الوطني العراقي.. "يوم الاستقلال والسيادة"

وقال في بيان ورد للسومرية نيوز: انه "في مثل هذا اليوم من عام 1932 أعلن استقلاله وانضمامه إلى كأول دولة عربية ذات سيادة ليبقى ذكرى خالدة نستعيد فيها مكانة العراق التاريخية".واكد، السامرائي: "على أهمية وحدة الصف وتعزيز الأمن والاستقرار والعمل من أجل بناء عراق قوي يحتضن جميع أبنائه".