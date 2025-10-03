البرلمان العربي يشيد بالعراق في يومه الوطني: دعامة رئيسية لأمن المنطقة

وأعرب اليماحي، في بيان عن "خالص التهاني والتمنيات لجمهورية بمزيد من التقدم والازدهار"، مشيدًا "بجهودها الوطنية في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية".واكد ان "العراق يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي المشترك، ودعامة رئيسية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة".وأشار الى أن "هذه المناسبة الوطنية تجسد الإرادة الصلبة للشعب العراقي في الحفاظ على وحدته الوطنية وسيادته واستقراره".