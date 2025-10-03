السوداني: مستمرون بتقديم كل ما يسهم بتوفير متطلبات النجاح للأطباء

وقال في تدوينة على (اكس)، وتابعته ، إنه "نتقدم إلى أطباء جميعاً، داخل البلد وخارجه، بالتهاني والتبريكات، بمناسبة يوم الطبيب العراقي الذي يوافق 3 تشرين الأول من كلّ عام، متمنين لهم الارتقاء والرفعة وهم يؤدون مهمّاتهم الإنسانية العظيمة".وتابع: "لقد أفرد برنامجنا الحكوميّ مساحة للاهتمام بهذه الشريحة المهمة، التي تمتلك تاريخًا مشرقًا وحاضرًا عظيمًا"، مشيرا الى أنه "مستمرين بتقديم كلّ ما من شأنه أن يسهم في توفير كلّ متطلبات النجاح للأطباء العراقيين الذين ضحوا وأسهموا في بناء العراق".