السوداني يوجه باستمرار مظاهر الاحتفال بالعيد الوطني لمدة أسبوع

وذكر لرئيس ، في بيان ورد لـ ، أن "رئيس ، وجّه جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر المعنية بأن تستمرّ مظاهر الاحتفال بالعيد الوطني العراقي لمدة أسبوع".وأشار الى ان "القرار جاء اعتزازاً بهذه المناسبة المهمة، من أجل ترسيخ المعاني الكبيرة المتجسدة بها في نفوس أبناء شعبنا العراقي الكريم".