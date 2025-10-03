الصفحة الرئيسية
رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية يؤكد أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات
سياسة
2025-10-03 | 16:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
226 شوهد
أكد رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية
محمد شياع السوداني
، اليوم الجمعة، أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات.
وقال الائتلاف في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
السوداني
ترأس اليوم اجتماعاً ضمّ قادة الكيانات والقوى السياسية المنضوية في الائتلاف، وتبادل التهاني مع الحضور بمناسبة العيد الوطني العراقي، مذكراً بـ"أهمية العمل على تعزيز مؤسسات الدولة، وسيادة القانون، والبقاء تحت مظلة الدستور، الحامي للحريات والديمقراطية وحقوق كل
أطياف
شعبنا".
وأضاف أن رئيس الائتلاف "تابع شؤون المرشحين، وسير حملاتهم الانتخابية، وجهود التعريف ببرامج الائتلاف، والتواصل مع المواطنين، وسبل توثيق الصلة، بما يخدم طموحات وتطلعات أبناء شعبنا في الخدمات والإصلاح وتوفير متطلباتهم المعاشية".
وأشار السوداني خلال الاجتماع إلى "أهمية استمرار زخم العمل الذي أسست له حكومة الخدمات، والانطلاق مجدداً من منهج الإعمار والمشاريع الستراتيجية الكبرى التي مثلت رافعةً للاقتصاد العراقي".
وشدد على "أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات، وارتكاز الائتلاف في الخطط القادمة على القاعدة الصلبة التي تحققت في مجال الإصلاح الاقتصادي، وتلبية تطلعات المواطنين في فرص العمل، والنسب الواضحة لتراجع الفقر، عبر برامج الحماية الاجتماعية، فضلاً عن
النهضة
الخدمية والعمرانية التي تعيشها كل أنحاء
العراق
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
