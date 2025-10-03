رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية يؤكد أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات

وقال الائتلاف في بيان ورد لـ ، إن " ترأس اليوم اجتماعاً ضمّ قادة الكيانات والقوى السياسية المنضوية في الائتلاف، وتبادل التهاني مع الحضور بمناسبة العيد الوطني العراقي، مذكراً بـ"أهمية العمل على تعزيز مؤسسات الدولة، وسيادة القانون، والبقاء تحت مظلة الدستور، الحامي للحريات والديمقراطية وحقوق كل شعبنا".وأضاف أن رئيس الائتلاف "تابع شؤون المرشحين، وسير حملاتهم الانتخابية، وجهود التعريف ببرامج الائتلاف، والتواصل مع المواطنين، وسبل توثيق الصلة، بما يخدم طموحات وتطلعات أبناء شعبنا في الخدمات والإصلاح وتوفير متطلباتهم المعاشية".وأشار السوداني خلال الاجتماع إلى "أهمية استمرار زخم العمل الذي أسست له حكومة الخدمات، والانطلاق مجدداً من منهج الإعمار والمشاريع الستراتيجية الكبرى التي مثلت رافعةً للاقتصاد العراقي".وشدد على "أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات، وارتكاز الائتلاف في الخطط القادمة على القاعدة الصلبة التي تحققت في مجال الإصلاح الاقتصادي، وتلبية تطلعات المواطنين في فرص العمل، والنسب الواضحة لتراجع الفقر، عبر برامج الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الخدمية والعمرانية التي تعيشها كل أنحاء ".