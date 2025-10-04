السوداني يصدر توجيهات للقوات الأمنية خلال تمرين عسكري في الأنبار

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " ، حضر اليوم السبت، تمرين (ابطال العراق) التعبوي العسكري الذي جرى في ، على مستوى فرقة، بمساندة وطيران الجيش والدفاع الجوي، وحضور عدد من السفراء والملاحق العسكريين للدول الشقيقة والصديقة، الممثلين في ".وأضاف المكتب، أن "السوداني أشاد بالتمرين ومستوى التنسيق العالي والإمكانيات والقدرات التي يمتلكها مقاتلونا"، موجهاً بـ"الاستمرار بهذا الزخم لمواجهة التحديات والبقاء في حالة الاستعداد الدائم".وشاركت في التمرين الفرقة التاسعة المدرعة، والفرقة 25 الآلية، ولواء من ، حيث يعمل التمرين على رفع مستوى الأداء ورفع القدرات والعمل المشترك والتنسيق العالي بين الصنوف العسكرية، وكذلك إدامة الجهوزية والفاعلية القتالية لمختلف متغيرات وظروف ميدان المعركة والمهام والواجبات.