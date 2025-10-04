هجمة بلا مبرر.. زيارة رئيس الوزراء إلى الإمارات ترافقها حملة خبيثة مغرضة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هجمة بلا مبرر.. زيارة رئيس الوزراء إلى الإمارات ترافقها حملة خبيثة مغرضة

سياسة

2025-10-04 | 14:43
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هجمة بلا مبرر.. زيارة رئيس الوزراء إلى الإمارات ترافقها حملة خبيثة مغرضة
443 شوهد

السومرية نيوز – محلي
في الوقت الذي يسعى فيه العراق لتوسيع آفاق التعاون العربي والإقليمي وتعزيز مكانته الاقتصادية والدبلوماسية، جاءت زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة جديدة في هذا الاتجاه، إلا أنّ الزيارة أثارت جدلاً غير مبرر عبر بعض المنصات، بعد أن رافقه في الزيارة نجله مصطفى السوداني، ما فتح الباب أمام حملة من الانتقادات المغرضة وفاقدة للمضمون.

زيارة رسمية ضمن مسار الانفتاح العربي
الزيارة جاءت في إطار العلاقات المتنامية بين بغداد وأبوظبي، والتي شهدت خلال العامين الماضيين تطوراً ملحوظاً في مجالات الاستثمار والطاقة والتعاون الأمني والتنموي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة الحكومة العراقية القائمة على الانفتاح المتوازن مع الدول العربية الشقيقة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويعزز حضور العراق كقوة اقتصادية إقليمية.
مشاركة نجله لا تعني شيئاً خارج السياق البروتوكولي
ورغم أن الزيارة كانت ذات طابع رسمي بحت، إلا أن مشاركة نجل رئيس الوزراء مصطفى السوداني في الوفد أثارت عاصفة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، حملت طابعاً شخصياً واستهدافاً سياسياً.
غير أن مراقبين يرون أن "هذه الضجة لا مبرر لها"، إذ لم يُعرف عن مصطفى السوداني أي تدخل في الشأن الحكومي أو السياسي، ولم يظهر يوماً في الإعلام أو في أي نشاط عام يوحي باستغلال موقع والده.
فمنذ تولي والده رئاسة الحكومة، لم يُشاهد مصطفى في أي موقع رسمي أو اقتصادي، ولم يتحدث باسم والده أو الحكومة، ولم يُعرف عنه أنه استثمر أو حصل على امتيازات بصفته "نجل رئيس الوزراء”".
وهو ما يجعل التساؤل مشروعاً: لماذا هذه الهجمة، وما الهدف من إثارتها الآن؟
تحليل خلفيات الحملة
مصادر سياسية وإعلامية رأت أن "الحملة تندرج ضمن محاولات بعض الأطراف المتضررة من نجاحات الحكومة، خاصة بعد الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في مجالات الأمن والخدمات ومحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
ويُعتقد أن الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات تحاول تشويه صورة رئيس الوزراء والتقليل من شعبية حكومته، عبر افتعال قضايا جانبية لإبعاد الأنظار عن الملفات الحقيقية التي يعمل عليها السوداني، مثل مشروع طريق التنمية، والإصلاح المالي والإداري، وتحسين العلاقات مع دول الجوار.
استهداف للنجاح لا للشخص
المفارقة أن مصطفى السوداني، الذي أُقحم اسمه في سجال إلكتروني غير ذي معنى، لم يُشاهد يوماً يتحدث للإعلام، أو يتباهى بكونه نجل رئيس الوزراء، أو يظهر في نشاطات رسمية.
بل على العكس، فإنّ المقربين من عائلة السوداني يؤكدون أنه يعيش حياة طبيعية بعيدة عن الأضواء، وأن ظهوره المحدود لا يتجاوز الجانب العائلي أو الاجتماعي.
السوداني يواصل العمل بعيداً عن الجدل
في المقابل، واصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جدول أعماله المكثف في أبوظبي، بلقاءات رسمية مع كبار المسؤولين الإماراتيين، ناقش فرص الاستثمار، ودعم مشاريع التنمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويرى مراقبون أن "السوداني لا يلتفت إلى هذه الحملات الجانبية، متمسكاً بسياسة الهدوء والعمل الميداني، وهو ما أكسبه احتراماً محلياً وإقليمياً".
الجدل الذي أثارته مرافقة نجل رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى الإمارات يبدو أبعد ما يكون عن القضايا الوطنية الحقيقية، ويكشف عن رغبة بعض الأصوات في خلط الأوراق والتقليل من المنجزات.
فالحقائق واضحة: لا مصطفى السوداني تولّى منصباً، ولا استثمر أموال الدولة، ولا استغل نفوذ والده، بل إن ما جرى مجرد اصطياد إعلامي في الماء العكر، ومحاولة للتشويش على جهود الحكومة التي تخطو بثبات نحو بناء عراق قوي ومنفتح على أشقائه العرب.
>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
Play
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
Play
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Play
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
Play
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
Play
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
Biotic
Play
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Play
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
Play
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
علناً
Play
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Play
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Play
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
Live Talk
Play
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
Play
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
Play
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
Play
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Play
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
Play
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
Play
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
Biotic
Play
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Play
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
Play
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
علناً
Play
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Play
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Play
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
Live Talk
Play
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
Play
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02

اخترنا لك
المالكي: السلاح يجب ان يكون بيد الدولة وعلى الكتل السياسية تحمل مسؤولياتها الاصلاحية
10:22 | 2025-10-04
متهم بتهريب النفط وانشاء معامل وهمية يعود للواجهة بشعارات "خدمة المواطنين" و"محاربة الفساد"
07:10 | 2025-10-04
السوداني يصدر توجيهات للقوات الأمنية خلال تمرين عسكري في الأنبار
07:08 | 2025-10-04
السامرائي يصل ديالى لبحث أوضاع المحافظة
05:13 | 2025-10-04
السوداني يحضر تمريناً تعبوياً عسكرياً في الأنبار (صور)
03:52 | 2025-10-04
رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية يؤكد أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات
16:04 | 2025-10-03

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.