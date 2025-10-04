هجمة بلا مبرر.. زيارة رئيس الوزراء إلى الإمارات ترافقها حملة خبيثة مغرضة

زيارة رسمية ضمن مسار الانفتاح العربيالزيارة جاءت في إطار العلاقات المتنامية بين وأبوظبي، والتي شهدت خلال العامين الماضيين تطوراً ملحوظاً في مجالات الاستثمار والطاقة والتعاون الأمني والتنموي.وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة القائمة على الانفتاح المتوازن مع الشقيقة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويعزز حضور كقوة اقتصادية إقليمية.مشاركة نجله لا تعني شيئاً خارج السياق البروتوكوليورغم أن الزيارة كانت ذات طابع رسمي بحت، إلا أن مشاركة نجل مصطفى في الوفد أثارت عاصفة من التعليقات على ، حملت طابعاً شخصياً واستهدافاً سياسياً.غير أن مراقبين يرون أن "هذه الضجة لا مبرر لها"، إذ لم يُعرف عن مصطفى السوداني أي تدخل في الشأن الحكومي أو السياسي، ولم يظهر يوماً في الإعلام أو في أي نشاط عام يوحي باستغلال موقع والده.فمنذ تولي والده رئاسة الحكومة، لم يُشاهد مصطفى في أي موقع رسمي أو اقتصادي، ولم يتحدث باسم والده أو الحكومة، ولم يُعرف عنه أنه استثمر أو حصل على امتيازات بصفته "نجل رئيس الوزراء”".وهو ما يجعل التساؤل مشروعاً: لماذا هذه الهجمة، وما الهدف من إثارتها الآن؟تحليل خلفيات الحملةمصادر سياسية وإعلامية رأت أن "الحملة تندرج ضمن محاولات بعض الأطراف المتضررة من نجاحات الحكومة، خاصة بعد الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في مجالات الأمن والخدمات ومحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.ويُعتقد أن الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات تحاول تشويه صورة رئيس الوزراء والتقليل من شعبية حكومته، عبر افتعال قضايا جانبية لإبعاد الأنظار عن الملفات الحقيقية التي يعمل عليها السوداني، مثل ، والإصلاح المالي والإداري، وتحسين العلاقات مع دول الجوار.استهداف للنجاح لا للشخصالمفارقة أن مصطفى السوداني، الذي أُقحم اسمه في سجال إلكتروني غير ذي معنى، لم يُشاهد يوماً يتحدث للإعلام، أو يتباهى بكونه نجل رئيس الوزراء، أو يظهر في نشاطات رسمية.بل على العكس، فإنّ المقربين من عائلة السوداني يؤكدون أنه يعيش حياة طبيعية بعيدة عن الأضواء، وأن ظهوره المحدود لا يتجاوز الجانب العائلي أو الاجتماعي.السوداني يواصل العمل بعيداً عن الجدلفي المقابل، واصل رئيس الوزراء جدول أعماله المكثف في ، بلقاءات رسمية مع كبار المسؤولين الإماراتيين، ناقش فرص الاستثمار، ودعم مشاريع التنمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.ويرى مراقبون أن "السوداني لا يلتفت إلى هذه الحملات الجانبية، متمسكاً بسياسة الهدوء والعمل الميداني، وهو ما أكسبه احتراماً محلياً وإقليمياً".الجدل الذي أثارته مرافقة نجل رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى الإمارات يبدو أبعد ما يكون عن القضايا الوطنية الحقيقية، ويكشف عن رغبة بعض الأصوات في خلط الأوراق والتقليل من المنجزات.فالحقائق واضحة: لا مصطفى السوداني تولّى منصباً، ولا استثمر ، ولا استغل نفوذ والده، بل إن ما جرى مجرد اصطياد إعلامي في الماء ، ومحاولة للتشويش على جهود الحكومة التي تخطو بثبات نحو بناء عراق قوي ومنفتح على أشقائه العرب.