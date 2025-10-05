العراق يتسلم رفات 70 جنديا قضوا بالحرب مع ايران (صور)

وقالت مصادر محلية للسومرية نيوز، ان عملية تبادل رفات جديدة جرت اليوم في منفذ الشلامجة الحدودي بين والعراق، حيث استلم رفات 70 عراقيا معظمهم مجهولي الهوية، فيما سلّم العراق الجانب الإيراني رفات 48 إيرانيا ممن قضوا جميعهم في حرب الثمانينات.