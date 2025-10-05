رئيس الوزراء يوجه بمنح قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للنساء

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542896-638952594955536553.jpg
رئيس الوزراء يوجه بمنح قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للنساء
سياسة
2025-10-05 | 07:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
837 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أكد رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الأحد، دعم الحكومة لحقوق المرأة، فيما وجه بمنح قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للنساء.
وقال مكتب
رئاسة الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، ترأس اليوم، اجتماعاً للمجلس الأعلى لشؤون المرأة، وقدم التهنئة لأعضاء المجلس، ولجميع العراقيات، بمناسبة العيد الوطني العراقي"، مؤكداً على "إسهام الدوائر الخاصة بالمرأة بالاحتفال في هذا اليوم الذي يجسد قيمة الوطن والانتماء إليه".
وأضاف المكتب، أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة جهود دعم المرأة وآليات تمكينها في مجال سوق العمل، حيث جرت الموافقة على إطلاق مبادرة (بصمة) لمنح قروض للنساء لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة بفوائد ميسرة، وذلك بالتعاون مع مجموعة مصارف وشركة الكفالات العراقية".
ووجه
السوداني
السيدات عضوات
المجلس الأعلى
لشؤون المرأة بـ"لقاء رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع، بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال واتحاد الصناعات".
وتابع المكتب، أنه "تمت الموافقة على إطلاق المرحلة الثانية من تدريب المهندسات الزراعيات في 15 محافظة، بواقع 100 مهندسة في كل محافظة، فضلاً عن إطلاق برنامج لتدريب الطبيبات البيطريات والمهندسات المدنيات والمعماريات في
بغداد
كمرحلة أولى بواقع 500 طبيبة ومهندسة".
وأوضح المكتب، أنه "وضمن جهود دعم المرأة في المجال السياسي، وجه رئيس
مجلس الوزراء
بالتعاون مع مفوضية الانتخابات بتدريب المرشحات للانتخابات وحمايتهن من محاولات الابتزاز الإلكتروني".
وفي ملفّ الطفولة، وجه السوداني بـ"استضافة رئيس هيئة رعاية الطفولة في الاجتماع المقبل، للاطلاع على عمل الهيئة والإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
إطلاق مشروع دليل تسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا
03:38 | 2025-09-03
رئيس الوزراء يوجه بحشد الجهود لإتمام مشروع قناة البدعة وإيصال المياه إلى البصرة
13:11 | 2025-09-24
رئيس الوزراء يوجه بشان مشروع خط سكك حديد كربلاء- النجف
12:09 | 2025-08-27
اليابان تسجل رقماً قياسياً عالمياً بمتوسط عمر النساء
10:25 | 2025-07-26
السوداني
المرأة
دعم
النساء
المشاريع الصغيرة
المتوسطة
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
اتحاد الصناعات
السومرية نيوز
المجلس الأعلى
رئاسة الوزراء
شياع السوداني
مجلس الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراق يمنع استيراد 5 منتجات غذائية
محليات
31.02%
08:13 | 2025-10-04
العراق يمنع استيراد 5 منتجات غذائية
08:13 | 2025-10-04
تحذير دولي يخص رواتب الموظفين العراقيين
محليات
30.06%
05:44 | 2025-10-04
تحذير دولي يخص رواتب الموظفين العراقيين
05:44 | 2025-10-04
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
اقتصاد
24.09%
03:50 | 2025-10-04
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
03:50 | 2025-10-04
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
14.83%
04:32 | 2025-10-05
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:32 | 2025-10-05
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
اخترنا لك
بينهم زعامات.. غرامات على مرشحين لمخالفة نظام الحملات الانتخابية
10:06 | 2025-10-05
الكونغرس العربي العالمي للابتكار يرحب بانتقال مقره إلى بغداد
08:19 | 2025-10-05
تحديد سقف الانفاق الأعلى لكل مرشح: "ربع دينار" مقابل كل ناخب
04:07 | 2025-10-05
العراق يتسلم رفات 70 جنديا قضوا بالحرب مع ايران (صور)
03:56 | 2025-10-05
رغم نفيها إمكانية استخدامها.. لماذا تعاقب المفوضية "مشتري البطاقات الانتخابية" إذن؟
03:29 | 2025-10-05
من 8 نقاط.. أمانة بغداد تصدر تعليمات وضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين (وثائق)
02:47 | 2025-10-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.