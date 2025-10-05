الكونغرس العربي العالمي للابتكار يرحب بانتقال مقره إلى بغداد

وقال للسوداني في بيان ورد لـ ، إن الأخير "استقبل والوفد المرافق له، وأكد أن يدعم أيّ مشروع يجمع ويعزز المعرفة العربية، بما في ذلك احتضان أي فعالية تدعم الابتكار والريادة".وعبّر عن "استعداد العراق بأن يكون مقراً للكونغرس العربي العالمي للابتكار"، مشيراً إلى "ما يمتلكه العراق من مدارس للموهوبين يجري العمل على تطويرها وتوسيعها لتشمل كلّ المحافظات".وبيّن أن "الحكومة عملت على إنشاء للتحوّل الرقمي، والمركز الوطني للأمن السيبراني، من أجل وضع السياسات والبرامج والاطلاع على التجارب المماثلة، التي سيتم الانتقال بعدها لإنجاز التشريعات عند إكمال الخطة الخاصة بالتحوّل الرقمي".من جانبه، أبدى أبو غزالة "ترحيبه بمقترح رئيس بأن يكون مقرّ العربي العالمي للابتكار في "، مشيراً إلى أنّ "معايير الاقتصاد والثروة ما عادت تعتمد على الثروة الهايدروكاربونية فقط، وإنما تعتمد على اقتصاد المعرفة الذي يتطلب العمل على إدخال مفاهيم البرمجة وآلياتها في جميع المناهج الدراسية".