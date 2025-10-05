الكونغرس العربي العالمي للابتكار يرحب بانتقال مقره إلى بغداد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542900-638952636468417369.jpg
الكونغرس العربي العالمي للابتكار يرحب بانتقال مقره إلى بغداد
سياسة
2025-10-05 | 08:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
119 شوهد
رحب رئيس
الكونغرس
العربي العالمي للابتكار طلال
أبو غزالة
، اليوم الأحد، بمقترح رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
بأن تكون
بغداد
مقراً للكونغرس.
وقال
المكتب الإعلامي
للسوداني في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن الأخير "استقبل
أبو غزالة
والوفد المرافق له، وأكد أن
العراق
يدعم أيّ مشروع يجمع ويعزز المعرفة العربية، بما في ذلك احتضان أي فعالية تدعم الابتكار والريادة".
وعبّر
رئيس الوزراء
عن "استعداد العراق بأن يكون مقراً للكونغرس العربي العالمي للابتكار"، مشيراً إلى "ما يمتلكه العراق من مدارس للموهوبين يجري العمل على تطويرها وتوسيعها لتشمل كلّ المحافظات".
وبيّن أن "الحكومة عملت على إنشاء
المركز الوطني
للتحوّل الرقمي، والمركز الوطني للأمن السيبراني، من أجل وضع السياسات والبرامج والاطلاع على التجارب المماثلة، التي سيتم الانتقال بعدها لإنجاز التشريعات عند إكمال الخطة الخاصة بالتحوّل الرقمي".
من جانبه، أبدى أبو غزالة "ترحيبه بمقترح رئيس
مجلس الوزراء
بأن يكون مقرّ
الكونغرس
العربي العالمي للابتكار في
بغداد
"، مشيراً إلى أنّ "معايير الاقتصاد والثروة ما عادت تعتمد على الثروة الهايدروكاربونية فقط، وإنما تعتمد على اقتصاد المعرفة الذي يتطلب العمل على إدخال مفاهيم البرمجة وآلياتها في جميع المناهج الدراسية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
مقره بغداد.. حديث حكومي عن إقرار مشروع مدينة الذهب العالمية
14:45 | 2025-10-02
بيان عربي إسلامي مشترك يرحب بخطوات حماس وخطة ترامب لإنهاء حرب غزة
04:40 | 2025-10-05
لواء أنصار المرجعية يطالب السوداني بالتحقيق في استهداف مقره
12:35 | 2025-08-05
ترحيب عربي ودولي واسع باعتراف فرنسا بدولة فلسطين
05:50 | 2025-07-25
السوداني
الكونغرس العربي العالمي للابتكار
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
المركز الوطني للأمن السيبراني
محمد شياع السوداني
المكتب الإعلامي
السومرية نيوز
المركز الوطني
شياع السوداني
مجلس الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراق يمنع استيراد 5 منتجات غذائية
محليات
31.02%
08:13 | 2025-10-04
العراق يمنع استيراد 5 منتجات غذائية
08:13 | 2025-10-04
تحذير دولي يخص رواتب الموظفين العراقيين
محليات
30.06%
05:44 | 2025-10-04
تحذير دولي يخص رواتب الموظفين العراقيين
05:44 | 2025-10-04
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
اقتصاد
24.09%
03:50 | 2025-10-04
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
03:50 | 2025-10-04
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
14.83%
04:32 | 2025-10-05
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:32 | 2025-10-05
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
اخترنا لك
بينهم زعامات.. غرامات على مرشحين لمخالفة نظام الحملات الانتخابية
10:06 | 2025-10-05
رئيس الوزراء يوجه بمنح قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للنساء
07:03 | 2025-10-05
تحديد سقف الانفاق الأعلى لكل مرشح: "ربع دينار" مقابل كل ناخب
04:07 | 2025-10-05
العراق يتسلم رفات 70 جنديا قضوا بالحرب مع ايران (صور)
03:56 | 2025-10-05
رغم نفيها إمكانية استخدامها.. لماذا تعاقب المفوضية "مشتري البطاقات الانتخابية" إذن؟
03:29 | 2025-10-05
من 8 نقاط.. أمانة بغداد تصدر تعليمات وضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين (وثائق)
02:47 | 2025-10-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.