التيار الوطني الشيعي ينفي وثيقة منسوبة لمكتب السيد الصدر بشأن المشاركة بالانتخابات

– محلي

نفى ، اليوم الاحد، وثيقة منسوبة لمكتب بشأن المشاركة بالانتخابات.

وذكر في توضيح ورد لـ ، ان "الوثيقة المتداولة في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودة الشيعي الى المشاركة في الانتخابات، مزورة".

وأضاف ان "الانباء حول ذلك عارية عن ".