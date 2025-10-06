السامرائي: المرحلة الحالية تتطلّب تكاتف الجهود ودعم مرشحي العزم في ديالى

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " حضر اليوم التجمع الانتخابي الذي أقامه مرشح التحالف في قضاء بمحافظة الشيخ رافد عبدالوهاب المنديل برفقة وفد نيابي ورسمي وعدد من قيادات تحالف العزم وبحضور جمع كبير من أهالي القضاء ووجهائه".وأكّد السامرائي خلال كلمته أن "المرحلة الحالية تتطلّب تكاتف الجهود ودعم مرشحي تحالف العزم في جميع مناطق ديالى لتعزيز حضور القائم على خدمة المواطنين وتمثيل قضاياهم بأمانة ومسؤولية".