مطالبات بتسليم مذكرة احتجاج للسفير التركي في العراق

وقال السلامي في كتاب موجه لوزارة الخارجية وتلقته ، ان "تصريحات النصر التركي (أوميت (أوزداغ) استفزازية تمس سيادة وامنه، حيث ادعى ان وكركوك جزء من الأراضي العثمانية وانهما تمثلان قضية قومية لتركيا وطالب باستعادتهما الى الاراضي التركية مما يعد تطاولا على والقوانين الدولية".وأضاف "ندعوكم لاستدعاء سفير جمهورية لدى العراق وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية برفض تصريحات رئيس حزب النصر التركي مع طلب بيان موقف حكومة جمهورية تركيا على ما جاء فيها، والتي تعد تحدياً خطيراً في تأزيم العلاقات الدولية بين البلدين".