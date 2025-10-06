السامرائي من منطقة الداينية: المرحلة المقبلة تتطلّب تضافر الجهود لخدمة المواطنين

وقال لرئيس تحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى حضر التجمع الانتخابي للمرشح عن التحالف حسام في منطقة الداينية التابعة لقضاء بمحافظة برفقة وفد نيابي وعدد من المسؤولين وقيادات تحالف العزم وبحضور الشيخ جاسم تركي المطلك شيخ عشيرة الداينية في ديالى".وأضاف ان "اللقاء شهد حضوراً جماهيرياً واسعاً أكد دعم أبناء المنطقة لمشروع التحالف واستعدادهم للمشاركة الفاعلة في الانتخابي المقبل".وشدد السامرائي "على أهمية دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم وتعزيز روح المشاركة الوطنية"، مشيراً إلى أنّ "المرحلة المقبلة تتطلّب تضافر الجهود لخدمة المواطنين والنهوض بواقع في مختلف القطاعات".