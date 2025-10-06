الإطار التنسيقي يطالب باستمرار جلسات البرلمان ويدعو للمشاركة بالانتخابات

وجاء في بيان للدائرة الاعلامية للإطار، " عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي رقم (244) اليوم الإثنين في مكتب وتابع خلاله آخر التطورات على المستويين الوطني والدولي".

وبحث الإطار التنسيقي "التطورات الإقليمية وجهود التهدئة في وانعكاسات ذلك على الأمنين الإقليمي والداخلي"، وناشد جميع الدول بالاستمرار في جهودها لبناء السلام العالمي وتجنيب الشعوب شر الحروب والصراعات التي لا رابح فيها.



وناقش الإطار التنسيقي "الجهود الحكومية في تطويق أزمة المياه التي تشهدها البلاد وضرورة زيادة الإطلاقات المائية على وفق الاتفاقات الدولية".



وفيما يخص الملف الانتخابي شدد الإطار التنسيقي على "أهمية الاستمرار في التحضيرات الانتخابية"، مؤكداً المضي بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.



ودعا الإطار التنسيقي أبناء الشعب إلى المشاركة الفاعلة، ودعا أيضاً القوى السياسية والمرشحين الى "طرح برامجهم الانتخابية بعيداً عن التسقيط والاستهداف، والابتعاد عن التوظيف السيئ للمال في كسب الأصوات".



وكشف البيان أن "الإطار التنسيقي طالب بالاستمرار بعقد جلساته لحسم ما تبقى على جدوله من قوانين تهم الشعب العراقي".