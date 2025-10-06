وزير الخارجية: العراق حريص على اتباع سياسة خارجية متوازنة

وقال حسين خلال حفل أقامته في المدرسةِ المستنصرِية بمناسبة ، إن " اليوم الوطني يجسد انطلاق الحديثة بانضمامِ العراقِ إلى عصبةِ الأممِ عام 1932"، مشيراً إلى أن "العراقيين، بتضحياتهم وإصرارهم، صاغوا هويةَ وطنهم ورسّخوا إرثَه الحضاري والإنساني عبر الأجيال".

وأضاف أن "تأسيسَ الدولةِ العراقيةِ الحديثة لم يكن حدثا سياسيا فحسب، بل تجسيداً لإرادةِ أبنائها في بناء دولة ذات مكانة رفيعة بين الأمم"، مؤكداً "التزامَ العراقِ بنهجهِ الديمقراطي الاتحادي واحترامِ دستورِه الدائم، وحرصَه على اتباعِ سياسةٍ خارجية متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، وعدم التدخل في للدول، ومد جسورِ التعاون والصداقة مع الدولِ الشقيقة والصديقة".



وأشار وزير الخارجية إلى أن "وزارة الخارجية شهدت خلال السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة لتعزيزِ حضورِ في المحافل الإقليمية والدولية، والدفاع عن مصالحه العليا، بما يرسخ مكانته ودوره الريادي في المنطقة".