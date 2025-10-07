المفوضية تنشر إحصائية عدد ناخبي التصويت الخاص وموقف توزيع البطاقات (جدول)

– سياسة



نشرت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، عدد ناخبي التصويت الخاص وموقف توزيع البطاقات لغاية اليوم السابع من تشرين الأول 2025.

ودعت الناطق الإعلامي للمفوضية في بيان ورد لـ ، ناخبي التصويت الخاص الى "مراجعة أقرب مركز تسجيل لاستلام بطاقاتهم البايومترية؛ ضمانا لحقهم في المشاركة في انتخابات التي ستجرى للتصويت الخاص في ٢٠٢٥/١١/٩".

