رئيس الوزراء: احرزنا تقدما في مكافحة غسل الأموال

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل، اليوم الثلاثاء، وفد شركة (KPMG) العالمية المتخصصة في التدقيق والاستشارات المالية"، مبينا انه "جرى استعراض سير تعاون الشركة مع القطاع المصرفي العراقي، ضمن جهود الحكومة لتعزيز شفافية عمل هذا القطاع، واستدامة الارتقاء بالسمعة المالية للعراق".واكد أن "الإصلاح المصرفي في بات يمثل نموذجاً للالتزام والثقة"، مثمنا "الدور الذي تؤديه شركات التدقيق المالي في ترسيخ الحوكمة والمهنية في هذا القطاع".واكد ان "الحكومة تنظر بعين الشراكة الستراتيجية مع هذه الشركات، على طريق تعزيز مصداقية مؤسسات أمام مجتمع المال والاقتصاد الدولي"، مشيرا الى "مضي العراق في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والمصرفي، وهو ما أسهم في تحسين التصنيف المالي، ورفع ثقة الشركاء الدوليين بالمصارف العراقية، وإحراز تقدّم كبير في تطبيق معايير الالتزام ومكافحة غسل الأموال، والتحوّل نحو التقارير الإلكترونية الحديثة".وأشار إلى "أهمية الاستفادة من خبرات الشركة في هيكلة الشركات الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية، وقضايا إدارة الدين العام، والاستشارات الفنية والقانونية المتخصصة في صياغة العقود الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى".وأكد "دعم الحكومة لخطوات ، والمصرف العراقي للتجارة في مواصلة التنسيق الفني مع شركة (KPMG) لضمان سرعة انجاز المهام التدقيقية، والالتزام بالمعايير الدولية، والجدول الزمني لإصدار الحسابات الختامية للمصارف"، مشدداً على أن "الحكومة تعدّ الشفافية والمساءلة المالية ركناً أساسياً في بناء الحديث".