السامرائي يلتقي عددا من مرشحي تحالف العزم في ديالى

وقال لرئيس التحالف في بيان ورد لـ ، إن " التقى مرشحي التحالف إقبال اللهيبي وإسراء ورعد كركوش النداوي وعمر وزينب المجمعي ورسول ومحمد العميري ومظفر الكرخي و رأفت المجمعي كلٌّ على حدة بحضور نيابي ورسمي وعدد من قيادات تحالف العزم يرافقهم جمع من شيوخ ووجهاء المحافظة والداعمين للحملة الانتخابية".وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاءات بحث أوضاع المحافظة واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية إلى جانب مناقشة سبل دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم في وتعزيز تفاعل المرشحين مع جمهورهم بما يسهم في تحقيق حضور واسع للتحالف وترسيخ مشروعه الوطني لخدمة المواطنين واستحقاقات المرحلة المقبلة".