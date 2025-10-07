رشيد وزيدان يبحثان ضمان اجراء الانتخابات بموعدها

وقال في بيان، "استقبل القاضي الدكتور اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية الدكتور ".

وأضاف البيان "بحث معه إجراءات القضاء الكفيلة بضمان اجراء الانتخابات في موعدها وفق السياقات الدستورية والقانونية ومعالجة الخروقات المرتكبة من قبل الأحزاب والمرشحين خلافاً للأنظمة الصادرة من قبل مفوضية الانتخابات".