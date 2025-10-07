السوداني: مشاريع الاعمار ستستمر في العراق من 15- 20 سنة

اعتبر ، الثلاثاء، أن مشاريع الاعمار ستستمر في من (15- 20) سنة القادمة لتغطية كل الخدمات.







وعبر وفق البيان عن "تقديره للشيخ الحميداوي على دعوته الكريمة، مبيناً اهمية العشائر في دعم الدولة وجهود مؤسساتها"، وأكد ضرورة أن يعمل المسؤول على تقديم المصلحة العامة وخدمة ابناء شعبه.



وأشار الى الانتخابات التشريعية التي ستنطلق في 11/ 11، وستحدد نتائجها مصير البلد للأربع سنوات المقبلة، مؤكداً ثقته الكبيرة بوعي الشعب وادراكه لأهمية هذه المرحلة، ما يتوجب المشاركة الواسعة بالانتخابات.



وأضاف "تحققت خلال فترة قليلة إصلاحات بعدة قطاعات، منها القطاعان المصرفي والاقتصادي، وبشهادة مؤسسات دولية"، مشيرا الى أن "مشاريع الاعمار ستستمر في وفق تقديراتنا من (15- 20) سنة القادمة لتغطية كل الخدمات".



ولفت السوداني الى أنه "بالتوازي مع الاعمار، نعمل على تفعيل التنمية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وطريق التنمية وميناء "، مضيفا "التنمية الحقيقية ستوفر مورداً اقتصادياً مهماً للبلد غير مورد النفط، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي".



وتابع "يمثل الشباب (60%) من الشعب، وواجبنا إيجاد فرص عمل والاهتمام بهم"، مشددا بالقول "نحن معنيون بمصالح العراق وشعبه مع الالتزام بمواقفنا الثابتة، وتمكنا بحكمة ومسؤولية من تجاوز الأزمات والصراعات في المنطقة وإبعاد العراق عنها".