النزاهة والمفوضية تتفقان على تزوير "زرزور" وتبعثان بكتاب للهيئة القضائية (وثيقة)

وجاء في الوثيقة الصادرة من المفوضية:"الحاقا بكتابنا ذي (خ / ط / ۲۰۲۱ ) في 2025/۱۰/۵ نحيل اليكم الأوليات المستجدة المتعلقة بالمرشح محمد ثامر زرزور ) والتي وردت الى مفوضيتنا من / دائرة الوقاية بالعدد ( ٦٢٥٣ في ۲۰۲٥/١٠/٢ (معلومات ) مع صورة لكتاب / للتقويم والامتحانات ذي العدد (۱۹) س / ٤ / ۲۹۱۰ ) في ۲۰۲۵/۱۰/۱۸ الذي يبين عدم صحة صدور الوثائق الدراسية المقدمة من قبله وكتاب المديرية العامة للتقويم والامتحانات بالعدد ( ۱۹ ع / ۲ / (۱۷٥٥٥) في ٢٠٢٥/١٠/٢ الموجه الى مفوضيتنا أيضا الغاء) كتاب معادلة ( والذي تقرر فيه الغاء) كتاب المعادلة النهائية المرقم (۱۹ع /٩٦١٢/٢ في ٢٠٢٥/٦/١٢.