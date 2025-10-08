بتهمة استغلال المنصب.. نقابة المحامين تشكو رئيس جامعة التراث عند وزير التعليم (وثيقة)

وجاء في الوثيقة الصادرة من نقابة المحامين:"ظهر رئيس الأستاذ الدكتور جعفر جابر وهو يجمع الأساتذة التدريسيين والإداريين في الجامعة والكليات التابعة لها، إضافة إلى عدد من الطلبة، وهو يلقي بيانًا علنيًا استهدف فيه نقيب المحامين العراقيين المحامية ، متضمناً عبارات ومضامين مجانبة للحقيقة، وفيها خلط متقصد للأوراق، على خلفية تعليق خاص كتب في مجموعة واتساب ،مغلقة، وكان النقاش فيها داخليا وليس للنشر أو العلانية"."وقد تم بث البيان الذي ألقاه رئيس الجامعة على وسائل الإعلام المختلفة، دون التحقق من صحة ما ورد فيه، مما يشكل تصرفًا غير مهني، ويُعدّ استغلالاً لمنصبه الجامعي في الدفاع عن استثمارات الجامعة الخاصة، بعيدًا عن مقتضيات الحياد الأكاديمي والمهنية التي تفرضها مسؤولية إدارة مؤسسة تعليمية. كما لوحظ في التسجيلات والصور التي وثقت البيان، ظهور عددٍ من الحضور وهم يرتدون كسوة المحاماة (الروب الأسود بالشريط الأخضر) أثناء إلقاء البيان وداخل أروقة الجامعة، وهو ما يشكل انتحالا صريحًا لصفة المحاماة، واستعمالا مخالفًا للقانون، إذ لا تُرتدى هذهالكسوة إلا في قاعات المحاكم أثناء المرافعات الرسمية، لا في الفعاليات الجامعية. بناءً على ذلك نطلب إجراء التحقيق اللازم بشأن هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحق رئيس الجامعة بما يساهم في تحقيق حالة الردع من هذه التصرفات التي تمس مكانة وسمعة المؤسسات الأكاديمية والقانونية في البلاد".