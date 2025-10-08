السوداني يرعى مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة النفط وشركة "إكسون موبيل" الأمريكية

وقال لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ ، إنه "خلال استقباله لنائب رئيس الشركة بيتر لاردن والوفد المرافق له بحضور القائم بالأعمال الأمريكي لدى ، أشار رئيس الى أن الاتفاق يعد خطوة مهمة لمستقبل قطاع النفط في العراق، وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الأميركية"، مؤكداً أن "الأبواب مفتوحة أمام جميع الكبرى للمساهمة في تطوير القطاع النفطي".وبحسب البيان، بين "اهتمام الحكومة بالتعاون مع الشركات النفطية الكبرى، ولاسيما الأمريكية منها للعمل في حقول النفط المهمة، ومنها حقل مجنون في ، والحرص على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة وتطويره، خصوصاً في مجال استثمار الغاز".وشدد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية مساهمة شركة اكسون موبيل بتحديث البنية التحتية لتصدير النفط العراقي، وتنويع مصادر التصدير، واستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال الصناعة النفطية؛ من أجل النهوض بالقطاع النفطي وزيادة الإنتاج".