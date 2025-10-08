توجيه عاجل من السوداني يخص التعويضات

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل، اليوم الأربعاء، ممثلي الفلاحين والمزارعين لمحصول الشلب في محافظات النجف والديوانية والمثنى، بحضور أعضاء وحميد الشبلاوي وسعد التوبي، ووكيل ومدير عام التخطيط في ".وأضاف انه "جرى خلال اللقاء مناقشة الواقع الزراعي في المحافظات الثلاث والسبل الكفيلة للارتقاء بها، وبضمنها الخطة الزراعية الشتوية، وتذليل المعوقات التي تواجه الفلاحين والمزارعين، وكذلك مناقشة جهود الحكومة في مجال الري والبنى التحتية الداعمة للقطاع الزراعي في هذه المحافظات".ورحب بالحضور، مؤكداً "مواصلة الحكومة دعم القطاع الزراعي، وتوفير كل أشكال الدعم للفلاحين من أجل تنفيذ خطط التنمية الزراعية المستدامة، بما يحقق الأمن الغذائي في عموم البلاد".ووجه السوداني "أن تستكمل محافظتا والمثنى إرسال قوائم أسماء الفلاحين والمزارعين المشمولين بالتعويضات للعام 2023 بعدما استكملت ارسال اسماء فلاحيها؛ وذلك من أجل عرضها على مجلس الوزراء واتخاذ قرار بشأنها بعدما استكملت المرقم (250480) والصادر بتاريخ 13 نيسان 2025 التقرير الخاص بتعويضات فلاحي ومزارعي الشلب".