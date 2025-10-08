الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
توجيه عاجل من السوداني يخص التعويضات
سياسة
2025-10-08 | 10:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
– سياسي
اصدر
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، اليوم الأربعاء، توجيها عاجلا يخص تعويضات الفلاحين.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
استقبل، اليوم الأربعاء، ممثلي الفلاحين والمزارعين لمحصول الشلب في محافظات النجف والديوانية والمثنى، بحضور أعضاء
مجلس النواب
ناظم الشبلي
وحميد الشبلاوي وسعد التوبي، ووكيل
وزارة الزراعة
ومدير عام التخطيط في
وزارة الموارد المائية
".
وأضاف انه "جرى خلال اللقاء مناقشة الواقع الزراعي في المحافظات الثلاث والسبل الكفيلة للارتقاء بها، وبضمنها الخطة الزراعية الشتوية، وتذليل المعوقات التي تواجه الفلاحين والمزارعين، وكذلك مناقشة جهود الحكومة في مجال الري والبنى التحتية الداعمة للقطاع الزراعي في هذه المحافظات".
ورحب
السوداني
بالحضور، مؤكداً "مواصلة الحكومة دعم القطاع الزراعي، وتوفير كل أشكال الدعم للفلاحين من أجل تنفيذ خطط التنمية الزراعية المستدامة، بما يحقق الأمن الغذائي في عموم البلاد".
ووجه السوداني "أن تستكمل محافظتا
الديوانية
والمثنى إرسال قوائم أسماء الفلاحين والمزارعين المشمولين بالتعويضات للعام 2023 بعدما استكملت
محافظة النجف
ارسال اسماء فلاحيها؛ وذلك من أجل عرضها على مجلس الوزراء واتخاذ قرار بشأنها بعدما استكملت
لجنة الأمر الديواني
المرقم (250480) والصادر بتاريخ 13 نيسان 2025 التقرير الخاص بتعويضات فلاحي ومزارعي الشلب".
