نائب سابق يوجه تساؤلات بشأن تسوية قضية كورك

وقال في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، "مجموعة أسئلة تحتاج إلى إجابات:كيف تم تسوية عقد شركة مع والاتصالات؟وهل جرى تسديد الديون أم تجاوزها ضمن التسوية؟وهل يُعدّ تجديد العقد أو منح الرخصة رغم المخالفات والدعاوى أمرًا قانونيًا؟وهل ستؤدي هذه التسوية إلى مديونية على الهيئة؟".وأضاف "الشفافية في مثل هذه الملفات تعزز الثقة بالمؤسسات وتضمن حماية المال العام".