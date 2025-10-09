رئيس الوزراء يفتتح مشروع ماء الزهور المركزي شمالي بغداد

وقال في بيان نشره مكتبه الإعلامي إن "هذا المشروع المتوقف منذ 2012، الذي يعد من المشاريع الرائدة لتأمين المياه الصالحة للشرب، نُفذ وفق أحدث المواصفات العالمية الحديثة ويضم محطات معالجة ورفع وتقوية بالإضافة إلى (10) احواض و40 فلتراً"، مؤكداً أن "المشاريع المتلكئة تعد أحد اهم التحديات التي واجهت الحكومة، اذ تجاوز عددها 2300 مشروع متلكئ او متوقف، وبجهود العاملين في الوزارات والمحافظات تم اكمال وإنجاز نسبة كبيرة منها".وأكد رئيس على "التزام الحكومة بتنفيذ وفق رؤية وخطط مدروسة تعطي أولوية للمشاريع المهمة، ولاسيما المتعلقة بتوفير المياه الصالحة للشرب"، مشيراً إلى أنه "خلال مدة عمل حكومتنا أنجزنا بحدود (21) مشروع ماء شرب على مستوى والمحافظات، و(40) مشروعاً قيد الإنجاز".