ساكو: الكنيسة الكلدانية ترفض أن يُمَثّل المسيحيين أشخاص مكشوفٌ فسادهم في الانتخابات

وقال في بيان ورد لـ ، إنه "شهر واحد يفصلنا عن الانتخابات النيابية، لذا أجد لِزاماً عليَّ أن أوجّهَ بهذه المناسبة دعوة الى العراقيين عموماً والمسيحيين خصوصاً، للمشاركة الكثيفة في الانتخابات القادمة، والتصويت لمن هو الأنسب لخدمة العراقيين من دون تمييز، من يتمتع بالاقتدار ويُشهَد له بالنزاهة والصدق، ويَحترم التعددية وتنوع الديانات والقوميات التي يتميز بها ، ويؤمن بسيادته ونهضته واستقراره".وأضاف ساكو، أن " ترفض أن يُمَثّل المسيحيين أشخاص مكشوفٌ فسادهم، أو جماعات مسلَّحة تتحكم بمقدّراتهم، وتسيطر على بلداتهم في . لن نقبل ان يغدوَ المكوّن المسيحي وقوداً لهذه الجهات الدخيلة".وتابع ساكو، "كنا قد طالبنا رسمياً من بعض الجهات المختصة في الحكومة كمفوضية الانتخابات، بحصر التصويت في المكوَّن المسيحي، كحلّ قانوني يضمن تمثيلهم. وهكذا فعلت الأحزاب الكلدانية والآشورية والسريانية، لكن لم يسمعنا أحد. للأسف فشلت منذ أكثر من 15 سنة في حماية حقوق الأقليات واتخاذ إجراءات مُلزِمة لإنصافها والمحافظة على تمثيلها ودورها".وأوضح ساكو، أن "المسيحيين لن يستسلموا رغم جراحهم وسيسعون بجدّ لتحقيق هذا الحق الدستوري الذي يضمن مستقبلهم ويرسّخ بقاءهم""، لافتا الى ان "الكنيسة الكلدانية لا تبيع نفسها، ولن تستسلم للظلم، ويبقى ولاؤها للعراق وحبُّها للعراقيين غير محدود".