إعفاء مدير تربية الأنبار والقيادي في تقدم نافع حسين بتهمة الفساد.. (وثائق)

وحصلت ، على وثيقة صادرة من التربية مذيلة بتوقيع الوزير ، تضمنت "اشارة الى الامر الديواني رقم (25486) الصادر بكتاب بالعدد (2588485/2016، في 8/10/ 2025)، تقرر ما يلي:1- تدوير (نافع حسين علي) مدير عام لتربية (اصالة) ليكون مديرا عاما للمديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي (اصالة)2- تدوير (ايمن عباس اسود) مدير عام المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي (وكالة) ليكون مديرا عاما للمديرية العامة لتربية الانبار (وكالة) ".ادناه الوثائق: