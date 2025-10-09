الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
التالي
ناس وناس
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
بوتين والسوداني يتفقان على تأجيل قمة روسية عربية
سياسة
2025-10-09 | 13:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
526 شوهد
أجرى الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
اتصالا هاتفيا مع
رئيس الوزراء
العراقي
محمد شياع السوداني
ناقشا خلالها أول قمة روسية عربية، واتفقا على تأجيل القمة إلى وقت لاحق.
وأكد الكرملين أن الجانبان الروسي والعراقي سينقلان عبر القنوات الدبلوماسية المعلومات المتعلقة بتأجيل القمة الروسية- العربية إلى عواصم
الدول العربية
.
وأوضح الكرملين أن
بوتين
اتفق مع رئيس وزراء
العراق
أنه من الأنسب تأجيل انعقاد القمة إلى وقت لاحق على اعتبار أن العديد من قادة الدول العربية المدعوين سيصعب عليهم الحضور شخصيا إلى
موسكو
في ظل المرحلة النشطة من تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
المتعلقة بقطاع غزة.
وأضاف الكرملين أنه سيتم الاتفاق على موعد القمة الروسية-العربية في وقت لاحق.
وتأتي القمة التي كان من المفترض انعقادها في 15 أكتوبر الجاري تتويجا للتطور الملحوظ في مسيرة العلاقات الروسية العربية، التي شهدت تقدما كبيرا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن تشهد القمة مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأمن والطاقة.
بوتين
السوداني
محمد شياع السوداني
فلاديمير بوتين
الدول العربية
شياع السوداني
دونالد ترامب
رئيس الوزراء
محمد شياع
