السوداني يدعو مجلس بغداد استخدام صلاحياته لإعفاء قائممقام الزوراء

دعا ، الخميس، الى استخدام صلاحياته لإعفاء قائممقام قضاء الذي ثبت عليه ضعف وتلكؤ بالأداء.





وجرت خلال اللقاء وفق البيان "مناقشة الخطوات والإجراءات المتعلقة بتوجيهات سيادته خلال اللقاء الأول الذي عقد يوم 11 من الشهر الماضي، وخصوصاً ما يتعلق بمنصب قائمقام قضاء الزوراء". وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الخميس، جمعاً من شيوخ عشائر ووجهاء قضاء (منطقة المعامل) ببغداد، وهو خلال شهر، وذلك بحضور؛ النائب الشيخ ، والنائب كامل العگيلي، وأمين بغداد، ومحافظ بغداد، ونائب مدير ، ورئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي، وعدد من المسؤولين المحليين".وجرت خلال اللقاء وفق البيان "مناقشة الخطوات والإجراءات المتعلقة بتوجيهات سيادته خلال اللقاء الأول الذي عقد يوم 11 من الشهر الماضي، وخصوصاً ما يتعلق بمنصب قائمقام قضاء الزوراء".

وأضاف البيان أن " أكد على باستخدام صلاحياته لإعفاء قائم ، الذي ثبت عليه ضعف وتلكؤ بالأداء"، مشيرا الى "مناقشة ما يخص مستشفى المعامل، والطريق السياحي، ومشروع ماء الزوراء، وإجراءات الجهد الخدمي، وتخصيص الأراضي لبناء المدارس، وكذلك مناقشة ما يخص مناطق الولداية وموضوع النفايات والطمر العشوائي والإجراءات المتفق عليها بهذا الشأن".



كما أكد السوداني "ضرورة المضي بتحقيق جميع احتياجات القضاء، في ضوء هذه التوجيهات"، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل بجميع تشكيلاتها على توفير كل الخدمات التي تمثل إحدى أهم أولويات برنامجها الحكومي.



من جانبهم، عبر الشيوخ والوجهاء عن شكرهم لاهتمام رئيس مجلس الوزراء الشخصي بمتابعة شؤون القضاء، وقدموا طرحا عن إمكانية النهوض بواقع القضاء وتلبية متطلبات ساكنيه، والاتفاق على عقد لقاء خلال الأسابيع القادمة لمناقشة آليات تنفيذ ما تم التوافق عليه بين أهالي القضاء والمسؤولين المحليين، بحسب البيان.