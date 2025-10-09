مفوضية الانتخابات توافق على استبدال المرشحين المستبعدين (وثائق)

أعلنت ، الخميس، عن موافقتها على استبدال المرشحين الذين تم استبعادهم من الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.



وجاء في وثائق أن المفوضية أعلنت عن موافقتها الرسمية على عملية استبدال المرشحين الذين تم استبعادهم بعد تاريخ 4-9-2025. وأكدت المفوضية أن الإجراءات جاءت وفقًا للسياقات القانونية المعتمدة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وانتظام. أدناه نص الوثائق..