إمام جمعة النجف: الانتخابات ستجري برعاية الله ولا عودة للبعثيين والطائفيين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حصاد السومرية
من
01:30 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مونديال 2026.. رقم قياسي للمنتخبات العربية المتأهلة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543428-638956961595621362.jpg
إمام جمعة النجف: الانتخابات ستجري برعاية الله ولا عودة للبعثيين والطائفيين
سياسة
2025-10-10 | 08:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
403 شوهد
أكد إمام
جمعة النجف
الأشرف، السيد
صدر الدين القبانجي
، إن الانتخابات البرلمانية ستجري بانسيابية عالية وبرعاية الله تعالى، وفيما شدد على عدم عودة الطائفيين والبعثيين، دعا
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
إلى فتح ملف التحديث مرة أخرى لمعالجة التخلف من الكثيرين حتى لا يحرموا من فرصة المشاركة بالاقتراع.
وقال القبانجي خلال خطبة اليوم الجمعة، "إن ملف الانتخابات يُعد الملف الساخن اليوم في
العراق
، وقراءتنا هي أن الانتخابات ستجري بإذن الله تعالى وبرعايته بانسيابية عالية، وهذا التنافس لا يوحشنا، فهو عنصر قوة وليس ضعفًا. لذا ندعو الجميع إلى الالتزام بالمقررات القانونية، ونشد على أيدي قواتنا الأمنية في ملاحقة المخالفات. وهنا ندعو المفوضية إلى فتح ملف التحديث مرة أخرى لمعالجة التخلف من الكثيرين لكي لا نحرم هؤلاء من فرصة الانتخابات إذا كان ذلك ممكنًا".
وأضاف بشأن وقف إطلاق النار في
غزة
، "نحن الآن دخلنا في السنة الثالثة من الحرب ضد اهل غزة، حيث ذهب ضحيتها أكثر من 60,000 شهيد، وأكثرهم من الأطفال والنساء، وما زال بعضهم تحت الأنقاض. وقد حاربت
إسرائيل
، بدعم عالمي، بأقصى ما تملك من أسلحة، لكنها فشلت في النهاية واضطرت إلى مشروع وقف إطلاق النار. هذا المشروع فيه تفاصيل، حيث تُطلق إسرائيل سراح 20,000 أسير فلسطيني، وتُطلق حماس 27 أسيرًا إسرائيليًا، إضافة إلى إعادة إعمار غزة".
وتابع: "في هذا القرار هناك بنود نأمل أن يتم تنفيذها، وفعلاً بدأت إسرائيل بسحب قواتها. هذا الأمر يعطينا أن نظرية المقاومة انتصرت على نظرية الاستسلام، فالنتيجة النهائية هي فشل العدو وانتصار الشعب المظلوم. وهنا ندعو في الخطوة الثانية إلى إدانة إسرائيل واعتبار نتنياهو مجرم حرب".
وفي محور آخر، دعا القبانجي، إلى "فتح الملفات القضائية للأشخاص العائدين إلى العراق بعد هروبهم منه لتهم وإدانات بالإرهاب والطائفية"، مردفاً: "نقول بضرس قاطع: لا عودة للطائفيين ولا البعثيين)".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
الداخلية تنفي استهداف منزل إمام جمعة النجف
13:44 | 2025-09-16
إمام جمعة النجف يطالب بعقوبات على "إسرائيل" ويشيد بحدث غاب 62 عاماً
07:33 | 2025-09-12
السيد الصدر بشأن الانتخابات : (چيكوا) مرشحيكم فبعضهم بعثية وإذا عادوا لن نسكت
10:00 | 2025-09-21
دولة القانون: الانتخابات ستجري بموعدها وهناك احزاب تمول من الخارج
16:22 | 2025-09-25
امام
جمعة النجف
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
صدر الدين القبانجي
المفوضية العليا
المفوضية ال
اية الله
إسرائيل
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
27.73%
03:40 | 2025-10-09
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:40 | 2025-10-09
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
دوليات
25.82%
01:35 | 2025-10-10
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
01:35 | 2025-10-10
قانون ينتظر التصويت سيقود لـ"هيكلة ودمج واغلاق" كليات أهلية في العراق
محليات
24.28%
02:07 | 2025-10-09
قانون ينتظر التصويت سيقود لـ"هيكلة ودمج واغلاق" كليات أهلية في العراق
02:07 | 2025-10-09
تفاصيل مقتل البلوغر "يوسف شلش".. ترك وسط الشارع
دوليات
22.17%
10:27 | 2025-10-09
تفاصيل مقتل البلوغر "يوسف شلش".. ترك وسط الشارع
10:27 | 2025-10-09
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
الأكثر مشاهدة
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
اخترنا لك
رئيس القضاء: المشاركة بالانتخابات ضرورية للإصلاح والتغيير
12:29 | 2025-10-10
وزير الخارجية التركي: مشكلة المياه مشتركة.. نحاول حل الأزمة مع العراق
11:33 | 2025-10-10
السوداني: سنحافظ على سيادة القانون وحصر السلاح.. موعدنا 11 / 11
10:59 | 2025-10-10
تنافس انتخابي محموم بين المرشحين.. شعارات دون برامج!
05:59 | 2025-10-10
وفد عراقي رفيع برئاسة فؤاد حسين في أنقرة لمناقشة أزمة المياه
05:40 | 2025-10-10
الصادقون: لا نسعى للوصول الى رئاسة الوزراء وهذا سبب استبعاد مرشحينا
16:01 | 2025-10-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.