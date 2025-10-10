السوداني: سنحافظ على سيادة القانون وحصر السلاح.. موعدنا 11 / 11

وقال ، خلال حفل الإطلاق في ، إن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع استراتيجية في البنى التحتية والخدمات بجميع المحافظات، في إطار خطة تنموية شاملة.وأضاف أن الائتلاف لا يميز بين مكونات الشعب العراقي، بل يسعى لبناء وقوية قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن الانطلاق من كربلاء يحمل دلالة رمزية لما تمثله المحافظة من تقدم في مجالي الإعمار والاستثمار.وشدد السوداني خلال كلمته: "لن نسمح بعودة الفاسدين والفاشلين"، مختتماً حديثه بالقول: "موعدنا يوم 11/11"، في إشارة إلى موعد الانتخابات البرلمانية.