وزير الخارجية التركي: مشكلة المياه مشتركة.. نحاول حل الأزمة مع العراق

وقال فيدان خلال مع وزير الخارجية العراقي حسي، إن نسب المياه المخزّنة في السدود التركية منخفضة نتيجة التغير المناخي، وهو ما يؤثر على حجم المياه المتدفقة نحو دول الجوار، ومن بينها .وأشار إلى أن الشعب العراقي بحاجة ماسة للمياه، وأن تعمل على إيجاد حلول عملية لهذه الأزمة.وأوضح الوزير التركي أن هناك لجنة فنية مشتركة بين العراق وتركيا تتابع عن كثب ملف المياه، وتبحث بشكل مستمر في السبل الكفيلة بتأمين الحصص المائية.