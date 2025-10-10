السوداني: لم يبقِ مشروعاً متلكئاً في العراق

وقال خلال حفل انطلاق قائمته الانتخابية الجديدة رسميًا تحت اسم “ائتلاف الإعمار والتنمية، إنه "لم يبقِ مشروعاً متلكئاً في ".وتابع: "قدّمنا الخدمات لمناطق سكنية يقطنها أكثر من 3 ملايين مواطن"، مبيناً انه "تنفيذ 43 مشروعاً تنموياً و97 مبنى مدرسي جديد".وافت الى انه "سنكون أولاً في العمل والارتقاء بمستوى المعيشة و التخطيط للمستقبل". مردفاً انه "سنواصل مكافحة الفساد وسنتجاوز العراقيل".واشار الى انه "خفضنا البطالة إلى 2.1% وأنهينا مشكلة مليون درجة وظيفية معلقة"، مؤكداً انه "واجهنا بثبات الإهمال والتراخي واللامسؤولية في تأجيل احتياجات الناس".واكمل انه "افتتحنا 3 مراكز صحية تخصصية وتأهيل وتحديث 8 مراكز اخرى تخصصية مختلفة".