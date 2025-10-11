مؤتمر السوداني بكربلاء يشغل مواقع التواصل.. ما قصة تصريح "نسبة البطالة" والجدل حوله؟

واحدة من اكثر التصريحات التي تسببت بجدل واسع على مواقع التواصل هو "نسبة البطالة"، حيث نشر للسوداني جزءا من التصريحات من بينها "خفضنا نسبة البطالة الى 2.1%".لكن هذه النسبة مخالفة ومناقضة تماما للنسبة المعلنة من ، قبل أيام، والتي اكدت انها تبلغ 13% الان منخفضة من 17%.لكن بالرجوع الى كلمة خلال المحفل الانتخابي، تبين انه قال خفضنا نسبة البطالة من 16 الى 13%، أي ان السوداني لم يذكر انه تم تخفيض نسبة البطالة الى 2.1%، لذلك من غير المعروف مصدر هذا الرقم الذي نشره المكتب الإعلامي للسوداني والذي تسبب بجدل كبير في أوساط المراقبين والاوساط الشعبية والمهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي.