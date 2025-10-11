حزب الله بعد قصف الجنوب: لا بد من مواجهة العدوان الإسرائيلي

وذكر بيان للحزب، أن هذا الهجوم يأتي في سياق "الاستهدافات المتكررة والمتعمدة" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الآمنين والبنى التحتية والاقتصادية، بهدف الضغط على المواطنين ومنعهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية".وأضاف أن "هذا العدوان المتمادي على وشعبه وسيادته، يعكس الغطرسة الصهيونية المستمرة، ويجري تحت أنظار الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار ولجنة الإشراف عليه، وفي ظل صمت عربي ودولي وغطاء أمريكي كامل يشجّع العدو على التمادي في اعتداءاته".ودعا الحزب في بيانه إلى "تكاتف وطني شامل، وموقف رسمي لبناني حازم يرتقي إلى مستوى التهديدات القائمة"، مشددًا على "ضرورة تحرّك دبلوماسي وسياسي فعّال، ورفع الصوت في المحافل الدولية، لا سيما من خلال تقديم شكوى عاجلة إلى ".وأكد حزب الله أن "هذا العدوان لا يمكن أن يستمر ولا بد من مواجهته"، محمّلًا " مسؤولية حماية شعبها، والقيام بدورها الوطني في رعاية المواطنين والدفاع عنهم".