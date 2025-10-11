Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رفع الاعلام الفلسطينية خلال مباراة النرويج و"اسرائيل"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السوداني يتحدث عن خطط ورؤية لتطوير قطاع النفط والطاقة

سياسة

2025-10-11 | 14:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السوداني يتحدث عن خطط ورؤية لتطوير قطاع النفط والطاقة
89 شوهد

كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، عن خطط ورؤية لتطوير قطاع النفط والطاقة، مشيرا الى العمل على إيقاف استيراد الغاز.

وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، عدداً من شيوخ ووجهاء عشيرة البو دراج".

وعبر السوداني وفق البيان عن "اعتزازه بأبناء عشيرة البودراج المضحية، التي تربطه مع ابنائها علاقات متميزة منذ سنوات خدمته الوظيفية في ناحية كميت بمحافظة ميسان"، مؤكداً أن الحكومة اعتمدت على الكفاءات والمخلصين من أبناء العشائر في تحقيق الأهداف المرسومة.

وأشار الى "اولويات الحكومة في مجالات الاعمار والتنمية، وتمكنها في اقل من 3 سنوات من تأمين احتياجات المواطنين، بجانب العمل على بناء دولة تحفظ حقوق الجميع، وتتسيد فيها قوة القانون"، مبينا أن هناك تركة من المشاكل والملفات بعضها منذ ثمانينات القرن الماضي، وقد اثرت على الأداء والعمل.

وأكد رئيس الوزراء أن العراق يستعد لخوض تجربة الانتخابات النيابية السادسة، واصبح المواطن يمتلك الخبرة التي تؤهله لاختيار من يمثله، مشدداً على ضرورة المشاركة الواسعة بالانتخابات بوصفها المسار الوحيد لتثبيت دعائم النظام الديمقراطي في العراق.

ولفت الى أن "الحكم في العراق ليس فردياً، فهناك حكومة ومجلس نواب وقضاء وحكومات محلية الى جانب حكومة إقليم كردستان العراق"، مؤكدا على "مبدأ التكاتف والتعاون بين جميع السلطات والأطراف والقوى الوطنية".
 
وتابع "خيارنا هو الإصلاح كاستحقاق مهم في مواجهة الفساد"، مشددا بالقول "لدينا خطط ورؤية لتطوير قطاع النفط والطاقة، ونعمل على إيقاف استيراد الغاز، تعمل حكومتنا على توقيع اتفاق مع تركيا قريباً، يتضمن بناء سدود من أجل معالجة شح المياه".
>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
رحال
Play
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Play
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
Play
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-11
Play
العراق في دقيقة 11-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-11
Biotic
Play
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Play
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
Play
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
علناً
Play
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
Play
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Play
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Play
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Live Talk
Play
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Play
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
الأكثر مشاهدة
رحال
Play
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Play
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
Play
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-11
Play
العراق في دقيقة 11-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-11
Biotic
Play
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Play
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
Play
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
علناً
Play
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
Play
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Play
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Play
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Live Talk
Play
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Play
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09

اخترنا لك
زيدان وطالباني يبحثان اجراءات القضاء للاستعداد للانتخابات
13:52 | 2025-10-11
الحكومة ترد على معاقبة واشنطن لشركة المهندس: قرار مؤسف ينافي الصداقة
12:03 | 2025-10-11
السوداني يستقبل طالباني.. تأكيد على توحيد الخطاب الوطني لإدامة الاستقرار السياسي والأمني
11:47 | 2025-10-11
حزب الله بعد قصف الجنوب: لا بد من مواجهة العدوان الإسرائيلي
09:22 | 2025-10-11
بالفيديو.. امبراطورية علي غلام المالية والنفوذ في قلب العاصفة الاقتصادية العراقية
08:00 | 2025-10-11
مؤتمر السوداني بكربلاء يشغل مواقع التواصل.. ما قصة تصريح "نسبة البطالة" والجدل حوله؟
01:50 | 2025-10-11

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.