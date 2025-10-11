السوداني بعد فوز المنتخب العراقي: مستمرون بدعم أسود الرافدين

أكد ، استمرار الحكومة بالدعم الكامل لأسود بعد فوز المنتخب العراقي على نظيره الإندونيسي في الملحق الآسيوي.

وقال في بيان، "كلّ التهاني والتبريكات نتقدم بها إلى العراقيين بمناسبة الفوز المهمّ لمنتخبنا الوطني الكرويّ على نظيره الإندونيسي في ملحق التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف "نؤكد استمرار الحكومة بالدعم الكامل لأسود ، لإكمال مسيرة التأهل وتحقيق حلم الجماهير الرياضية، ورفع اسم عالياً في هذا المحفل العالمي المهم".

وخطف المنتخب العراقي لكرة القدم فوزا مهما من نظيره الإندونيسي، السبت، في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.