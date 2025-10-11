السوداني يتصل ببعثة المنتخب الوطني ويؤكد ثقته باللاعبين

اجرى ، اتصالاً مع بعثة العراقي في جدة، مؤكدا ثقته باللاعبين.

وقال في بيان، "أجرى رئيس ، السبت، اتصالاً مع بعثة الكروي المشارك في تصفيات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وذلك قبل مباراته الأولى مع المنتخب الإندونيسي التي انتهت قبل قليل".

وعبّر عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب في جميع مبارياته، مؤكداً ثقته باللاعبين؛ لأهمية كرة القدم وتأثيرها لدى العراقيين، وينتظر الشعب العراقي النتائج الطيبة منهم، كما دعاهم إلى نسيان التصفيات الأولية والتركيز على المباريات المقبلة.



وأكد أن "الفوز في المباراة هو نصر مهم لا يقلّ أهمية عن أي نصر يتحقق في المجالات الأخرى".

وخطف المنتخب العراقي لكرة القدم فوزا مهما من نظيره الإندونيسي، السبت، في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.