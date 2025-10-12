25 رئيسا سيحضرون قمة شرم الشيخ مع ترامب بشأن غزة.. من هم؟

ومن المقرر ان تعقد القمة يوم غد الاثنين فيما ستبدأ الوفود المشاركة بالوصول اليوم الأحد، وسيعقد ونظيره الأميركي قمة ثنائية، إلى جانب ترؤسهما المشترك لقمة السلام الدولية.واكد 25 من قادة ورؤساء دول عربية وإسلامية وأوروبية وآسيوية، وممثلي منظمات دولية وإقليمية، حضورهم قمة المقررة الاثنين، برئاسة مصرية-أميركية مشتركة.ومن بين من أكدوا حضورهم الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الفرنسي ، والرئيس التركي ، والعاهل البحريني الملك ، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو ، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فضلا عن البريطاني كير ستارمر.كما كشفت التقارير ان الرئيس الإيراني من بين المدعوين لحضور القمة.