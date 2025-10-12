السيد الصدر بشأن اتفاق غزة: قلقون من خيانة العدو بمعاودة إرهابه

– سياسة



أبدى زعيم ، اليوم الاحد، قلقه الكبير من "خيانة" الكيان الصهيوني لاتفاق المنعقد حديثا، فيما جدد رفضه لفكرة "حل الدولتين".

وقال في منشور له على منصة "إكس" وتابعتها ، "بعد أن اضطرّ وشريكه الإرهابي النتن لإعلان الهدنة، ولا سيما بعد الضغوطات الشعبية الدولية التي تعرض لها حلفاء (الإرهاب الدولي)، فإننا إذ نأمل أن ينعم إخوتنا في (غزة هاشم) بالكرامة والسلامة وأن تصل لهم المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن".

وأضاف السيد ، "فإننا قلقون من العدو بمعاودة إرهابه وتطبيق فكرة التهجير الجماعي القسري بل وتوسيع رقعة الحرب من هنا وهناك.. أو توسعة التطبيع مع بعض الدول أو تطبيق فكرة حل (الدولتين) ففلسطين (من المَيّه للميّه) وعاصمتها الشريف. فلا عهد للعدو ولا ضمان".