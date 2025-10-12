رئيس الوزراء: حجم السوق الدوائية في العراق تجاوز 3 مليارات دولار

وقال في كلمة له خلال إطلاق العمل التنفيذي لمشروع مدينة الدوائية في جنوب العاصمة ، إن "مشروع مدينة الصحة يمثل طموح الحكومة في الارتقاء بواقع الصناعة الدوائية"، مستدركا "حينما كنت وزيراً للصناعة اطلعت على سوق الأدوية ووجدت خللاً واضحاً في هذا القطاع".وأضاف ، "حين إعداد البرنامج الحكومي كان توطين الصناعة الدوائية حاضراً في تفكيرنا، ومن المحطات التي نفتخر بها كحكومة هي مشروع توطين الصناعة الدوائية".وتابع رئيس الوزراء، أن "مشروع مدينة الصحة هو واحد من أضخم المشاريع وتكلفته بحدود 500 مليون دولار"، لافتا الى ان "الأمن الدوائي لا يختلف عن الأمن العسكري والغذائي".وأكد رئيس الوزراء، أن "حجم السوق الدوائية في تجاوز 3 مليارات دولار"، مشيرا الى ان "الحكومة مستمرة بدعم وإسناد القطاع الخاص ونحتاج إلى فاعلية أكثر".