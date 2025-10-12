بارزاني: قوت عائلات الكرد وأطفالهم قُطع بعد 2003

وذكر في مؤتمر انتخابي في وتابعته ، إن " التي تأسست بعد كانت مبنية على أساس شراكة الكرد والعرب في هذا البلد، وذلك بعد توقيع وفشل اتفاقية سيفر، وكان لهم الحق في تقرير مصيرهم فيما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى أو ".وأضاف، أن "هذا الحق كان ينطبق فقط على جنوب كوردستان، أما بقية المناطق فقد تم تقسيمها كما تم تقسيم غيرها من المناطق، وقد اختار كرد جنوب الانضمام إلى الدولة العراقية، بشرط أن يكونوا شركاء في الحكم".وتابع: "لكن في الواقع، لم نكن شركاء فحسب، بل لم يُمنح لنا حتى حق المواطنة، والأسوأ من ذلك، أنه بعد عام 2003، بدلًا من أن تُردّ حقوق ضحايا الأنفال والقصف الكيميائي، قُطع حتى قوت عائلاتهم وأطفالهم، بدلاً من تعويضهم والاعتراف بتضحياتهم."